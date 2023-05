Deutsche Bank: Kurspotenzial von +25,78%

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Die Aktie der Deutschen Bank hat laut Analysten ein deutliches Kurspotenzial. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 12,24 EUR und damit um +25,78% über dem aktuellen Wert.

• Deutsche Bank: Gestern mit -0,03%

• Stimmung am Markt derzeit relativ pessimistisch

• 51,85% der Analysten sind optimistisch

Gestern konnte die Deutsche Bank an den Finanzmärkten nicht punkten und verzeichnete eine negative Entwicklung von -0,03%. Insgesamt zeigt sich in den vergangenen fünf Handelstagen ein schwacher Trend mit einem Minus von -1,14%. Derzeit ist die Stimmung am Markt eher pessimistisch.

Obwohl mehr als die Hälfte aller Experten positiv gestimmt sind – nämlich insgesamt 24 Analysten – teilen nicht alle ihre Auffassung. Aktuell empfehlen vier Experten einen Kauf der Aktie und zehn weitere bezeichnen sie als “Kauf”. Zehn weitere halten sie...