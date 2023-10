Deutsche Bank: Großes Kurspotenzial – 12,55 EUR laut Analysten

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Nach Ansicht von Experten ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit unterbewertet. Sie sehen ein mittelfristiges Kursziel bei 12,55 EUR und damit ein Potenzial von +25,42% im Vergleich zum aktuellen Kurs.

• Am 09.10.2023 verlor die Aktie -1,17%

• Das derzeitige Kursziel für Deutsche Bank beträgt 12,55 EUR

• Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 3,63 unverändert

Gestern legte die Deutsche Bank-Aktie an der Börse um -1,17% zu und machte somit eine Woche mit einer neutralen Tendenz vollständig. Momentan scheint also eine relative Ausgeglichenheit am Markt zu herrschen.

Obwohl einige Analysten diese Entwicklung erwartet hatten, ist ihr Enthusiasmus allgemein spürbar.

Der Durchschnitt aller Bankanalysten geht davon aus, dass das Unternehmen ein mittelfristiges Kursziel in Höhe von 12,55 EUR hat. Sollten sie Recht behalten, würde...