Deutsche Bank: Analytiker prognostizieren Kursanstieg um +23,91% auf 12,24 EUR

Die Aktie der Deutschen Bank legte gestern am Finanzmarkt um +2,54% zu und verzeichnete in den vergangenen fünf Handelstagen einen Anstieg von insgesamt +2,12%. Die Stimmung am Markt ist damit aktuell relativ optimistisch.

Bankanalysten sind sich einig: Das mittelfristige Kursziel für die Deutsche Bank liegt bei 12,24 EUR. Dies entspricht einem Potenzial von +23,91% gegenüber dem derzeitigen Preisniveau. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trend.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,67. Der Anteil der Analysten mit positiver Einschätzung zur Aktie beträgt momentan +55,56%.

Insgesamt halten 10 Experten die Aktie für kaufenswert und weitere fünf sprechen eine klare Kaufempfehlung aus. Zehn Analysten empfehlen die Positionierung im Depot (Halten), während zwei Experten zum...