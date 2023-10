Deutsche Bank: Analysten sehen Potenzial von +26,19%

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Die Aktie der Deutschen Bank hat laut Experten eine falsche Bewertung. Das Kursziel liegt bei 12,55 EUR und damit um +26,19% über dem aktuellen Preis.

• Deutsche Bank: Am 04.10.2023 mit -0,35%

• Kursziel von Deutsche Bank bei 12,55 EUR

• Guru-Rating bleibt gleich (3,63)

Am gestrigen Tag verzeichnete die Deutsche-Bank-Aktie einen Rückgang von -0,35%. In den letzten fünf Handelstagen und einer Woche belief sich das Ergebnis auf -3,75%, was relativ pessimistisch ist.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie wird im Durchschnitt auf 12,55 EUR geschätzt. Dies würde ein potenzielles Wachstum von +26,19% bedeuten. Obwohl es einige Analysten gibt, die diese Einschätzung nicht teilen.

Laut fünf Analysten gilt es als kluger Kauf und acht weitere haben ein “Kauf”-Rating abgegeben: optimistisch aber nicht euphorisch. Die meisten...