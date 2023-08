Deutsche Bank: Analysten sehen Potenzial von +23,87%

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Die Deutsche-Bank-Aktie wird derzeit nach Ansicht von Experten am Markt unterbewertet. Das wahre Kursziel liegt bei 12,24 EUR und damit um +23,87% über dem aktuellen Niveau.

• Am 18.08.2023 gab es bei Deutsche Bank ein Minus von -0,19%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 12,24 EUR

• Das Guru-Rating bleibt mit 3,56 unverändert

Gestern verzeichnete die Aktie der Deutschen Bank einen Rückgang von -0,19%, was in den letzten fünf Handelstagen einen Verlust von insgesamt -1,08% bedeutet. Dies könnte auf eine relativ pessimistische Stimmung am Markt zurückzuführen sein.

Dennoch sind sich die meisten Analysten einig: Das Kurspotenzial für Investoren beträgt bei einem mittelfristigen Kursziel von 12,24 EUR aktuell +23,87%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach der jüngsten schwachen Entwicklung des...