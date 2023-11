Deutsche Bank: Analysten sehen Potenzial - Kursziel bei 12,75 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Die Aktie der Deutsche Bank konnte am gestrigen Handelstag nicht überzeugen und verzeichnete eine negative Kursentwicklung von -0,88%. In den letzten fünf Handelstagen summieren sich die Verluste auf -1,11%, was darauf hindeutet, dass der Markt gegenüber dem Unternehmen skeptisch eingestellt ist.

Allerdings sind viele Analysten anderer Meinung und halten die Aktie für unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt nämlich bei 12,75 EUR. Damit ergibt sich ein Potenzial von +15,59% im Vergleich zum [...] Hier weiterlesen