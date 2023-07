Deutsche Bank: Analysten sehen Potenzial - Kursziel bei 12,24 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Die Aktie der Deutschen Bank zeigte eine positive Entwicklung von +0,76% am gestrigen Handelstag. In den vergangenen fünf Tagen konnte sogar ein Plus von +3,79% verzeichnet werden. Die Stimmung am Markt scheint somit optimistisch zu sein.

Das mittelfristige Kursziel für die Deutsche Bank liegt aktuell bei 12,24 EUR. Dies entspricht einem Potenzial von +26,34%, wenn sich die Prognosen der Analysten bewahrheiten. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Meinung und es gibt auch kritische Stimmen.

Von insgesamt 37 befragten Analysten empfehlen jedoch dennoch 25 die Aktie als Kauf oder starken Kauf (Anteil: +55,56%). Weitere zehn Experten halten sie lediglich und zwei raten zum Verkauf.

Das Gururating bleibt unverändert mit einer Bewertung von 3,67.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Die Deutsche Bank-Aktie wird positiv...