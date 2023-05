Deutsche Bank: Analysten sehen Kurspotenzial von +39,01% - Kursziel bei 13,01 €

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Die Aktie der Deutschen Bank wird nach Ansicht einiger Analysten momentan nicht angemessen bewertet.

Das wahre Kursziel liegt bei 13,01 € und somit um +39,01% höher als der aktuelle Kurs.

• Deutsche Bank verbucht am 05.05.2023 einen Anstieg um +1,72%

• Guru-Rating bleibt im Vergleich mit dem vorherigen Rating unverändert bei 3,52

Am gestrigen Tag stieg die Aktie der Deutschen Bank um +1,72%. In den letzten fünf Handelstagen fiel sie jedoch insgesamt um -5,84%, was auf eine relativ negative Stimmung am Markt hinweist.

Obwohl einige Analysten das starke Potenzial der Aktie erkennen und ihr mittelfristiges Kursziel bei 13,01 € sehen (+39.01%), teilen nicht alle diese Einschätzung aufgrund des aktuellen Trends.

Vier Analysten empfehlen den Kauf der Aktie während weitere vier optimistisch bleiben aber keinen euphorischen Rat...