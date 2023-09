Deutsche Bank: Analysten sehen Kurspotenzial von +25,35%

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Die Aktie der Deutschen Bank hat gestern am Finanzmarkt eine Kursentwicklung von -2,93% hingelegt. In den vergangenen fünf Handelstagen ergibt sich damit ein Minus von insgesamt -4,51%. Die Stimmung am Markt ist derzeit relativ pessimistisch.

Trotzdem sehen die Bankanalysten das wahre Kursziel bei 12,24 EUR – was einem Potenzial von +25,35% entspricht. Das mittelfristige Kursziel wird somit höher bewertet als der aktuelle Preis an der Börse.

Aktuell empfehlen 5 Analysten die Aktie zum Kauf und weitere 7 Experten haben ein positives Rating vergeben. Insgesamt sind also fast die Hälfte (44,44%) aller Analysten optimistisch für die Zukunft der Deutsche Bank-Aktien. Nur zwei Analysten vertreten hingegen eine negative Meinung.

Das Guru-Rating bleibt mit 3,56 stabil und bestätigt diese Einschätzungen zusätzlich.

Zusammenfassend...