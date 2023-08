Deutsche Bank: Analysten sehen Kurspotenzial von +21,09% auf 12,24 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Die Aktie der Deutschen Bank hat in den letzten Handelstagen eine positive Entwicklung gezeigt und erreichte gestern ein Plus von +2,24%. Damit zeichnet sich nach einer vollständigen Handelswoche ein Wachstum von +2,52% ab. Die Stimmung am Markt ist optimistisch.

Aktuell wird das mittelfristige Kursziel der Aktie bei 12,24 EUR gesehen. Dies entspricht einem Potenzial für Investoren von +21,09%, sofern die Einschätzung der Bankanalysten zutrifft. Von insgesamt 30 Experten empfehlen jedoch lediglich 5 die Aktie als starken Kauf und weitere 7 als Kauf. Die Mehrheit positioniert sich neutral oder rät zum Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei einem Wert von 3,56 und bestätigt damit die positive Tendenz der vergangenen Tage.

