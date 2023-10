Deutsche Bank: Analysten prognostizieren Kursziel von 12,24 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Die Aktie von Deutschlands größter Bank wird derzeit laut Expertenmeinung nicht adäquat bewertet. Das potentielle Kursziel liegt bei +17,71% über dem aktuellen Stand.

• Am 29.09.2023 schließt die Deutsche-Bank-Aktie mit einem Plus von 0,64%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 12,24 EUR

• Mit einem Guru-Rating von 3,56 bleibt das Rating unverändert

Am Vortag legte die Deutsche-Bank-Aktie am Finanzmarkt um +0,64% zu und verzeichnet somit in den vergangenen fünf Handelstagen einen Anstieg um +3,38%. Die momentane Stimmung ist folglich relativ optimistisch.

Obwohl einige Marktteilnehmer diese Entwicklung möglicherweise vorhergesehen haben könnten – die allgemeine Tendenz bleibt eindeutig.

Momentan liegt das mittelfristige Kursziel für die Aktie der Deutschen Bank bei 12,24 EUR. Im Durchschnitt halten viele Bankanalysten an...