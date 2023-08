Deutsche Bank: Analysten prognostizieren ein Kursziel von 12,24 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Die Aktie der Deutschen Bank wird nach Meinung der Analysten derzeit nicht richtig bewertet. Der wahre Wert liegt um +23,62% über dem aktuellen Kurs.

• Am 16.08.2023 lag die Kursentwicklung bei -0,16%

• Das Kurspotenzial beträgt bis zu +23,62%

• Das Guru-Rating bleibt unverändert mit einem Wert von 3,56

Am vergangenen Handelstag verzeichnete die Deutsche Bank eine negative Entwicklung von -0,16%. In den letzten fünf Handelstagen stieg sie jedoch insgesamt um +0,75%, was auf eine relativ neutrale Stimmung am Markt hindeutet.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktien des Unternehmens liegt aktuell bei 12,24 EUR und bietet somit ein Potenzial zur Steigerung um +23,62%. Diese Einschätzung teilen jedoch nicht alle Experten angesichts des neutralen Trendes in letzter Zeit.

Insgesamt empfehlen aber noch immer mehr als die Hälfte...