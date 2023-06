Deutsche Bank: Analysten prognostizieren Kurspotenzial von +26,97% auf 12,24 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Die gestrige Kursentwicklung der Aktie von Deutsche Bank am Finanzmarkt beträgt -3,10%, was sich in den Ergebnissen der vergangenen fünf Handelstage wiederspiegelt und somit eine negative Tendenz darstellt. Derzeit liegt das mittelfristige Kursziel der Aktie bei 12,24 EUR und bietet Investoren ein Potenzial von +26,97%.

• Am 15.06.2023 lag die Entwicklung bei -3,10%

• Das aktuelle mittelfristige Kursziel beträgt 12,24 EUR

• Das Guru-Rating bleibt unverändert auf einem Wert von 3,67

Trotz des schwachen Trends sind fünf Analysten überzeugt davon, dass es sich um einen starken Kauf handelt. Zehn weitere Analysten bewerten die Aktie positiv als “Kauf”, während zehn Experten sie als neutral “halten”. Lediglich zwei Analysten empfinden den Verkauf als angemessen.

Zusätzlich konnte das renommierte Trend-Indikator “Guru-Rating”...