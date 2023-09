Deutsche Bank: Aktuell unterbewertet - Kursziel bei 12,24 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Die Deutsche Bank Aktie wird von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel der Aktie liegt bei 12,24 EUR, was einem positiven Potenzial von +21,50% entspricht.

• Am 22.09.2023 stieg die Deutsche Bank um +0,18%

• Derzeitiges Kursziel bei 12,24 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,56

Gestern verzeichnete die Deutsche Bank an der Börse eine positive Entwicklung von +0,18%, während sie in den letzten fünf Handelstagen insgesamt um +0,02% gestiegen ist. Die Stimmung am Markt scheint jedoch neutral zu sein.

Ob diese Entwicklung von den Bankanalysten erwartet wurde? Es herrscht jedenfalls Einigkeit über das Kurspotenzial der Aktie mit einem Mittelwert des Kursziels bei 12,24 EUR.

Während einige Analysten dieser Einschätzung nicht zustimmen und optimistischer sind als andere gibt es fünf starke...