Deutsche Bank: Aktienkurs mit Potenzial - 12,24 EUR Kursziel

Einige Analysten sind der Meinung, dass die Aktie von Deutsche Bank unterbewertet ist. Das wahre Kursziel wird um +17,71% höher als der gegenwärtige Kurs gehandelt.

• Am 29.09.2023 stieg der Kurs von Deutsche Bank um +0,64%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 12,24 EUR

• Guru-Rating bleibt bei 3,56

Am letzten Handelstag legte die Deutsche Bank ein Plus von +0,64% hin und verzeichnete in den vergangenen fünf Handelstagen eine Steigerung von insgesamt +3,38%. Der Markt zeigt sich daher optimistisch.

Das aktuelle mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 12,24 EUR. Sollten die Analysten Recht behalten, würde dies Investoren ein Potential auf eine Erhöhung des Wertes um bis zu +17,71% eröffnen. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem positiven Trend.

