Deutsche Bank-Aktie: Deshalb wird die Position gestärkt!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Die Deutsche Bank setzt auf strategische Maßnahmen zur Stärkung ihrer Position auf dem Markt. Zwischen dem 2. und 4. August 2023 erwarb das Unternehmen insgesamt 2.961.981 eigene Aktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms. Dieses Vorhaben, das am 1. August 2023 verkündet wurde und am 2. August 2023 in Gang trat, unterstreicht das Vertrauen des Unternehmens in seine Performance. In nur drei Tagen wurden beeindruckende Mengen an Aktien zurückgekauft, was auf eine klare Wachstumsstrategie hindeutet.

Strategische Partnerschaft: Deutsche Bank als Depotbank für Anteris Technologies Limited

Die Deutsche Bank zeigt erneut ihre starke Position im Finanzsektor. Sie wurde kürzlich zur Depotbank für das gesponserte American Depositary Receipt (ADR) Programm von Anteris Technologies Limited ernannt. Diese Entscheidung unterstreicht...