Deutsche Bank Aktie: Das war ja klar …

Die Deutsche Bank wird in einer fundamentalen Analyse bewertet, wobei das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als wichtigster Indikator betrachtet wird. Mit einem Wert von 5,24 liegt die Deutsche Bank deutlich unter dem Branchenmittel für Kapitalmärkte von 51,81 und wird daher als unterbewertet eingestuft. Dies entspricht einem Abstand von 90 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung für den Titel führt.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat zunehmend getrübt war, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. In Bezug auf die Diskussionsintensität ergibt sich jedoch ein "Neutral"-Rating, da die Anleger in etwa gleichem Maße wie üblich über das Unternehmen diskutierten. Insgesamt erhält die Deutsche Bank-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist die Deutsche Bank eine Dividendenrendite von 2,95 % auf, was 2,77 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt für Kapitalmärkte liegt. Dies führt zu einer Einstufung von "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags.

Bei der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs der Deutschen Bank bei 12.568 EUR, was +10,54 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". In Bezug auf die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +23,46 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung von "Gut" für die Aktie aus charttechnischer Sicht führt.

