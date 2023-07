Deutsche Bank: Aktie unterbewertet - Kursziel 12,24 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Die Deutsche Bank-Aktie wird von Analysten derzeit als unterbewertet angesehen. Das Kursziel liegt bei 12,24 EUR und damit um +27,45% über dem aktuellen Wert.

• Am 14.07.2023 legte die Deutsche Bank-Aktie um +0,14% zu

• Guru-Rating für Deutsche Bank bleibt unverändert bei 3,63

Am Vortag konnte die Deutsche Bank am Finanzmarkt ein Plus von +0,14% verzeichnen. Dies führte dazu, dass sich das Ergebnis der letzten fünf Handelstage – also einer vollständigen Woche – auf insgesamt +2,20% beläuft. Der Markt scheint somit aktuell relativ optimistisch.

Obwohl die Analysten in den Bankhäusern eine solche Entwicklung erwarteten oder nicht ist unbekannt. Fakt ist jedoch: Das aktuelle Kursziel für die Aktie der Deutschen Bank beträgt 12,24 EUR.

Im Durchschnitt sind Experten der Meinung, dass das mittelfristige Ziel für die Aktie bei...