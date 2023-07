Deutsche Bank: Aktie um +27,45% unterbewertet - Kursziel 12,24 EUR laut Analysten

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Die Deutsche Bank-Aktie hat gestern eine positive Kursentwicklung von +0,14% hingelegt und in den vergangenen fünf Handelstagen ein Plus von +2,20% erzielt. Die derzeitige Stimmung am Markt ist folglich recht optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für die Deutsche Bank-Aktie liegt bei 12,24 EUR. Laut durchschnittlicher Schätzung der Bankanalysten bietet dies Investoren aktuell ein Kurspotenzial in Höhe von +27,45%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trend.

Konkret empfehlen fünf Analysten die Aktie als starken Kauf und neun weitere als “Kauf”. Elf Experten positionieren sich neutral mit “halten”, während nur zwei die Aktie zum Verkauf empfehlen. Insgesamt sind also immerhin noch mehr als die Hälfte (+51,85%) aller befragten Analysten zumindest noch...