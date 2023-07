Deutsche Bank: Aktie stark unterbewertet - Kursziel von 12,24 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Die Deutsche Bank-Aktie ist nach Meinung von Analysten momentan deutlich unterbewertet. Das tatsächliche Kursziel liegt etwa +29,98% über dem aktuellen Kurs.

• Am 10.07.2023 legte die Deutsche Bank um +1,38% zu

• Das mittelfristige Kursziel der Aktie beträgt 12,24 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,63

Gestern konnte die Deutsche Bank-Aktie an der Börse ein Plus von +1,38% verbuchen. Damit summierte sich das Ergebnis aus den letzten fünf Handelstagen und damit einer vollständigen Woche auf -2,08%. Der Markt scheint also aktuell eher pessimistisch gestimmt zu sein.

Ob diese Entwicklung auch von den Analysten in den Bankhäusern erwartet wurde? Die Stimmung jedenfalls ist eindeutig positiv.

Das aktuelle mittelfristige Kursziel für die Aktie der Deutschen Bank beträgt 12,24 EUR. Im Durchschnitt gehen die Bankanalysten...