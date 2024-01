Deutsche Bank Aktie: Der nächste große Wurf!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für die Deutsche Bank. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 34,64 Punkten, was bedeutet, dass die Deutsche Bank derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 48,46, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Die Diskussion war überwiegend von positiven Themen geprägt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Statistische Auswertungen basierend auf historischen Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen eine Überzahl von Kaufsignalen, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Die Dividendenrendite der Deutschen Bank beträgt 2,95 Prozent, was 2,64 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

Im Vergleich zur "Kapitalmärkte"-Branche erzielte die Deutsche Bank in den letzten 12 Monaten eine Performance von 19,14 Prozent, was eine Outperformance von +12,4 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Deutsche Bank mit einer Überperformance von 6,83 Prozent über dem Durchschnitt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

