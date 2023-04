Deutsche Bank-Aktie: Auch das muss erwähnt werden...

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Finanztrends Video zu Deutsche Bank



mehr >

Aktionäre der Deutschen Bank benötigen derzeit starke Nerven. Denn ihr Investment hat in den vergangenen drei Monaten rund 20% an Wert verloren, während in der Sechs-Monats-Betrachtung immer noch ein Kursgewinn von ca. 14% auf der Anzeigetafel der Deutschen Bank steht. Und langfristig sieht das Bild für die Deutsche Bank an der Börse nicht viel besser aus. Denn: Im Fokus:...