Deutsche Bank Aktie: Das macht richtig Spaß!

Die Deutsche Bank hat in den letzten 12 Monaten eine beträchtliche Performance von 19,14 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt nur um 6,86 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +12,27 Prozent für die Deutsche Bank bedeutet. Auch im "Finanzen"-Sektor konnte die Deutsche Bank mit einer Rendite von 12,46 Prozent im letzten Jahr überzeugen und lag damit 6,67 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen wurde der Deutsche Bank ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie verliehen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde bei der Diskussion über die Deutsche Bank eine starke Aktivität gemessen. Dies spiegelt sich auch in der Einschätzung wider, die aufgrund der langfristigen Diskussionstätigkeit als "Gut" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einem insgesamt "Gut" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Bei einer Dividende von 2,95 % schneidet die Deutsche Bank im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Kapitalmärkte" (5,65 %) niedriger ab. Die Differenz beträgt 2,7 Prozentpunkte, was zu der derzeitigen Einstufung "Schlecht" führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie der Deutschen Bank als unterbewertet, gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem KGV von 5,24 liegt die Deutsche Bank insgesamt 90 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Kapitalmärkte", der bei 51,28 liegt. Aufgrund dieser Fundamentaldaten erhält die Aktie die Einstufung "Gut".

