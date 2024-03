Deutsche Bank Aktie: Das könnte große Probleme geben!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Die Anleger-Stimmung bei Deutsche Bank ist in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien insgesamt besonders negativ. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die analysiert wurden, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. In den diskutierten Themen standen vor allem negative Aspekte im Vordergrund, was zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" führt. Die Analyse wurde um konkrete Handelssignale aus den sozialen Medien angereichert, wobei 8 Schlecht- und 1 Gut-Signal festgestellt wurden.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie werden neben den Analysen aus Bankhäusern auch anhand des langfristigen Stimmungsbilds unter Investoren und Internetnutzern gemessen. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zu Deutsche Bank zeigte eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Deutsche Bank bezüglich des langfristigen Stimmungsbilds die Gesamtnote "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende ist Deutsche Bank im Vergleich zum Branchendurchschnitt Kapitalmärkte (5,56 %) mit einer Dividende von 3,32 % niedriger einzustufen, was zu einer aktuellen Einstufung als "Schlecht" führt.

Die Aktie von Deutsche Bank hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 32,72 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") eine Überperformance von 19,86 Prozent darstellt. Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Kapitalmärkte" von 10,53 Prozent liegt Deutsche Bank aktuell 22,19 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

