Deutsche Bank-Aktie: Das könnte böse werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Zum Ende der letzten Handelswoche haben die Bären einen kräftigen Schlag zur Unterseite durchsetzen können. So kam es zu einem Rücklauf um in der Spitze mehr als 15%. Hintergrund ist der Zusammenbruch von der SVB Financial Group. Der Handel mit den Aktien ist am Freitag nach einem Einbruch von 66% im vorbörslichen Handel gestoppt worden. Dies löste eine breite Verkaufswelle aus, die Milliarden an Marktwert von Banken weltweit auslöschte.

Sorge um versteckte Risiken poppt auf

Der brutale Kursverfall der Aktien des Kreditinstituts übertrug sich auf andere US-amerikanische und europäische Banken, als sich die Sorge um versteckte Risiken in der Branche und ihre Anfälligkeit für die steigenden Kosten des Geldes ausbreitete. Die Krise bei SVB nährte wachsende Anlegerbedenken, dass Banken anfällig für die steigenden Kosten des...