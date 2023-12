Deutsche Bank Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Die Deutsche Bank wird seit geraumer Zeit intensiv diskutiert, was auf eine erhöhte Aktivität hindeutet. Die Diskussionsintensität ist hoch, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings hat sich die Rate der Stimmungsänderung negativ entwickelt, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt.

Die Dividendenrendite der Deutschen Bank liegt derzeit bei 2,95 %, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,8 % liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie der Deutschen Bank neutral ist, mit einem Wert von 18,29 für den RSI7 und einem Wert von 25,09 für den RSI25. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie der Deutschen Bank ist neutral, obwohl überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Die Analyse der kommunikativen Aktivitäten zeigt jedoch überwiegend negative Signale, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung des Anleger-Sentiments.

