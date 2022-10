Deutsche Bank-Aktie: Das ist radikal!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Die Deutsche Bank hat am gestrigen Donnerstag an den Handelsmärkten den Dax weit hinter sich gelassen. Die Notierungen kletterten gleich um 7,5 % aufwärts, was einen unglaublichen Durchbruch bedeutet. Daran könnte auch eine US-Investmentbank mit ihrer neuen Einschätzung beteiligt sein. Dies ist erstaunlich… Die Deutsche Bank wurde von der Goldman Sachs neu bewertet. Das Kursziel sackte – allerdings auf 16,70… Hier weiterlesen