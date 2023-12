Deutsche Bank Aktie: Das ist Wahnsinn!

In den letzten vier Wochen wurde bei der Deutschen Bank eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien festgestellt, während die Kommunikationsfrequenz hingegen zugenommen hat. Aus diesem Grund wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 5,24, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Kapitalmärkte" eine Unterbewertung von 90 Prozent signalisiert. Daher wird die Aktie aus fundamentaler Sicht als "Gut" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien stand zuletzt die Aktie der Deutschen Bank im Fokus, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Allerdings wurden in den letzten Tagen vermehrt negative Themen diskutiert, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt. Analytische Studien deuten jedoch darauf hin, dass überwiegend positive Signale abgegeben wurden, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" auf dieser Ebene führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Deutschen Bank-Aktie zeigt, dass sie in den letzten 7 und 25 Tagen überverkauft war, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für die Deutsche Bank.

