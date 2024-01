Deutsche Bank Aktie: Das ist ein Hammer

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie der Deutschen Bank liegt bei 5,24, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies entspricht einer Unterbewertung von 90 Prozent im Vergleich zum durchschnittlichen KGV der Branche "Kapitalmärkte" von 51. Aufgrund dieses relativ niedrigen KGVs wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält daher eine positive Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung der Stimmung festgestellt. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "schlecht" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich jedoch nicht signifikant verändert. Insgesamt erhält die Deutsche Bank daher auf dieser Ebene ein "schlecht"-Rating.

Hinsichtlich der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der Deutschen Bank für die letzten 200 Handelstage bei 10,12 EUR. Der letzte Schlusskurs liegt um +22,17 Prozent darüber, was aus charttechnischer Sicht als "gut" bewertet wird. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie eine positive Bewertung von +10,99 Prozent, was zu einem insgesamt "gut"-Rating in Bezug auf die einfache Charttechnik führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Finanzsektor hat die Deutsche Bank im vergangenen Jahr eine Rendite von 19,14 Prozent erzielt, was 5,26 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die jährliche Rendite in der Branche "Kapitalmärkte" beträgt 8,18 Prozent, wobei die Deutsche Bank aktuell um 10,96 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "gut" bewertet.

