Deutsche Bank-Aktie: Das hört sich nicht gut an ...

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Finanztrends Video zu Deutsche Bank



mehr >

Die Aktie der Deutschen Bank fällt heute um rund 2% in den Keller und damit wieder deutlich unter die Kursmarke von 8,00 Euro. Am 30. September 2022 markierte der Titel ein neues 24-Monats-Tief bei 7,52 Euro (6-Monats-Performance: -28%). Was macht die Aktie langfristig? Im Fokus: Deutsche Bank Aktie Anleger verloren mit Deutsche Bank-Aktien seit 2012 insgesamt -71,8% ihres eingesetzten...