Deutsche Bank Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für die Deutsche Bank wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 beträgt 21,71 Punkte, was darauf hinweist, dass die Deutsche Bank überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 liegt bei 42,74, was darauf hindeutet, dass die Deutsche Bank weder über- noch überverkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung.

Im Bereich der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Das KGV der Deutschen Bank beträgt 5,24, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 56,78. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf den Aktienkurs hat die Deutsche Bank in den letzten 12 Monaten eine Performance von 19,14 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt um 6,01 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +13,12 Prozent im Branchenvergleich für die Deutsche Bank. Auch im "Finanzen"-Sektor übertrifft die Deutsche Bank mit einer Performance von 11,84 Prozent den Durchschnitt um 7,29 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird der Titel in dieser Kategorie als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittskurs von 10,45 EUR für die Deutsche Bank-Aktie. Der letzte Schlusskurs liegt bei 12,826 EUR, was einer Differenz von +22,74 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 11,98 EUR liegt der letzte Schlusskurs mit +7,06 Prozent darüber, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Deutsche Bank damit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

