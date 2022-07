Deutsche Bank-Aktie: Nach guten Zahlen kaufen?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Die Aktie der Deutschen Bank (WKN: 514000) legt heute den Vorwärtsgang ein und klettert um +4% auf 8,40 €. Anleger greifen also nach den am Mittwoch vorgelegten starken Quartalszahlen beherzt zu. Doch sind die Ergebnisse so gut und ist der Ausblick aufs restliche Geschäftsjahr dazu angetan, dass der Titel seinen immer noch großen Wertverlust von -26% seit Jahresbeginn ...





