Deutsche Bank Aktie: Das gab es noch nie!

Das Anleger-Sentiment für Deutsche Bank hat sich in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv gezeigt, mit neun Tagen, an denen positive Themen dominierten, und nur drei Tagen, an denen negative Diskussionen überwogen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Bewertung erhält. Tiefere Analysen der Kommunikation zeigen, dass in letzter Zeit hauptsächlich positive Signale dominierten, was zu einer insgesamt positiven "Gut"-Bewertung für Deutsche Bank führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Deutsche Bank mit einer Ausschüttung von 2,95 % unter dem Branchendurchschnitt von 5,65 %. Die Differenz von 2,7 Prozentpunkten führt zu einer aktuellen Bewertung als "Schlecht".

Der Relative Strength Index stuft die Aktie der Deutschen Bank als Neutral-Titel ein. Mit einem RSI7-Wert von 69,12 und einem RSI25-Wert von 48,27 ergibt sich eine Gesamteinstufung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Deutsche Bank als unterbewertet eingestuft, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV von 5,24 liegt insgesamt 90 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Kapitalmärkte", der bei 51,28 liegt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

