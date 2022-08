Deutsche Bank-Aktie: Zusätzliche Gelder für Krisenhilfe

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Die deutschen Geldhäuser werden in diesem Jahr wiederum tiefer in den europäischen Topf zur Stützung ihrer angeschlagenen Banken greifen müssen. Der Beitrag zur europäischen Bankenabgabe wird dieses Jahr auf 3,38 Milliarden Euro (Vorjahr: 2,49 Milliarden Euro) wachsen, erklärte die Finanzaufsicht Bafin am gestrigen Montag. Die Höhe des Beitrags ergibt sich aus der Menge des Einlagenvolumens der Geldinstitute. Diese sind in… Hier weiterlesen