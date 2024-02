Deutsche Bank Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber der Deutschen Bank eingestellt waren. Es gab insgesamt sieben positive und sechs negative Tage, wobei an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt positiven Stimmung führt.

Die optimierten Programme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in eine positive Richtung zeigte. Die Häufung der Kaufsignale führt zu einer guten Bewertung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

In technischer Hinsicht wird die Deutsche Bank derzeit als "Gut" eingestuft, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes verläuft bei 10,55 EUR, während der Kurs der Aktie (12.012 EUR) um +13,86 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine positive Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Deutschen Bank liegt bei 62,28, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25 deutet auf eine neutrale Situation hin. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

In Bezug auf den Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Deutsche Bank in den vergangenen 12 Monaten eine Outperformance von +14,95 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche erzielt. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Performance der Deutschen Bank um 13,7 Prozent über dem Durchschnittswert. Diese Überperformance führt zu einem insgesamt guten Rating in dieser Kategorie.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Deutsche Bank-Analyse vom 17.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Deutsche Bank jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Deutsche Bank-Analyse.

Deutsche Bank: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...