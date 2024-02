Deutsche Bank Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Die Deutsche Bank hat eine Dividendenrendite von 2,95 Prozent, was 2,62 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Kapitalmärkte" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 5 Prozent. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) der Deutsche Bank liegt bei 28,31 und wird daher als "Gut" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit 53,17 eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich dadurch eine Gesamtbewertung von "Gut" für den RSI.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie der Deutschen Bank wurden ebenfalls analysiert. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einem "Gut"-Rating führte. Insgesamt erhält die Aktie von Deutsche Bank bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

In der technischen Analyse wird die Deutsche Bank derzeit als "Gut" eingestuft, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes verläuft bei 10,41 EUR, während der Kurs der Aktie bei 12,1 EUR liegt, was einer Abweichung von +16,23 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von +1,68 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich dadurch eine Gesamtbewertung von "Gut" in der technischen Analyse.

