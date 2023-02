Deutsche Bank-Aktie: Weitere Stellenstreichungen können kommen!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Chief Executive Officer Christian Sewing meinte zuletzt, dass es in der Verbraucherbanksparte zu einem Stellenabbau kommen könnte. Um Kosten einzudämmen, muss die Deutsche Bank reagieren. Dass es zu Stellenstreichungen kommen kann, berichtete Bloomberg News unter Berufung auf Äußerung von Sewing auf einer Bilanzpressekonferenz. Währenddessen kommt die Deutsche Bank-Aktie innerhalb der jüngsten Handelstage unter Druck. So fiel der Preis schlagartig von in der Spitze 12,36 auf 11,50 Euro zur Unterseite. Die Analysten sind jedoch zunächst weiter optimistisch bestimmt.

J.P. Morgan und RBC sagen “Outperform”!

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung auf “Outperform” belassen. Den fairen Wert sieht Analystin Anke Reingen weiterhin bei 15,00 Euro. Auch die US-Bank J.P. Morgan äußert sich nach den Jahreszahlen positiv und bleibt bei “Overweight”. Analyst Kian Abouhossein geht ebenso von einem fairen Wert von 15,00 Euro aus. Zeitlich rechnet er mit der Erreichung des Kursziels im Jahr 2024. Sollte es zum Erreichen der 15,00er-Marke kommen, so würde die Deutsche Bank-Aktie auf neue mehrjährige Höchststände anziehen. Zuletzt waren solche Preise im Jahr 2018 gegeben.

Deutsche Bank-Aktie – Die Trends sehen top aus!

So fällt die Gesamtauswertung der Trendanalyse aus. Alles zusammen sind es 30 Kriterien davon sind 26 als bullisch anzusehen. Das sind ganze 86.67 %. Der Status ist hier auf „Sehr Bullisch“ zu setzen. Aus dieser Sicht heraus ist es angebracht, einen Einstieg in die Deutsche Bank-Aktie zu suchen und zu kaufen, bzw. investiert zu bleiben.

