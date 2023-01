Deutsche Bank-Aktie: Wegen böswilliger Verfolgung angeklagt!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Der ehemalige Händler Gavin Black hat die Deutsche Bank wegen “böswilliger Verfolgung und Missbrauchs des Verfahrens” im Libor-Manipulationsskandal verklagt. Am Mittwoch wurde das durch Reuters unter Berufung auf eine in New York eingerichte der Gerichtsvorlage berichtet. Die Forderung des Anklagenden beläuft sich auf 30 Millionen Dollar plus Strafschadenersatz. Bereits 2018 kam der ehemalige Händler wegen Manipulation des Libor-Satzes unter Druck. Er wurde verurteilt, jedoch wurde das Urteil 2022 aufgehoben. Ein Bundesberufungsgericht in Manhattan sah die Beweislage als zu dürftig an.

Der Kurs der Deutsche Bank-Aktie in entscheidender Zone!

Die Deutsche Bank-Aktie hat sich während der letzten Monate mehr als ausgezeichnet geschlagen. In der Spitze sind rund 65% Kursgewinn seit Oktober entstanden. Doch jetzt ist ein Preisniveau erreicht, in dem es mehrfach schwierig wurde. Schon im Juni 2021 sowie im Januar 2022 sorgte die Zone von rund 12,50 Euro für zu kräftigen Widerstand. Zwar gelang es im Februar 2022 kurz darüber hinwegzusteigen, allerdings fiel der Kurs danach scharf zur Unterseite weg. Auch im April 22 versuchten es die Bullen nochmals. Nun befindet sich der Kurs wieder in dieser interessanten Preiszone.

Deutsche Bank-Aktie – Die Trends sind zunächst bullisch!

So fällt die Gesamtauswertung der Trendanalyse aus. Alles zusammen sind es 30 Kriterien davon sind 22 als bullisch anzusehen. Das sind immerhin 73.33 %. Deshalb kann der Status hier auf „Bullisch“ gesetzt werden. So gesehen ist es durchaus nützlich, einen Einstieg in die Deutsche Bank-Aktie zu suchen und zu kaufen, bzw. investiert zu bleiben.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Deutsche Bank-Analyse vom 26.01. liefert die Antwort:

