Deutsche Bank Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Die Deutsche Bank-Aktie wird derzeit anhand verschiedener Analysekriterien bewertet. Die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft bei 10,24 EUR, was zu einer positiven Einstufung führt. Der Aktienkurs liegt aktuell bei 12,75 EUR, was einem Abstand von +24,51 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt die Aktie ebenfalls im positiven Bereich mit einer Differenz von +10,77 Prozent. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einstufung auf Basis der technischen Analyse.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Statistische Auswertungen zeigen jedoch einen Überhang von Kaufsignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Fundamental betrachtet liegt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) der Deutsche Bank-Aktie bei 5,24, was unter dem Branchendurchschnitt liegt und zu einer Unterbewertung und somit einer "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien führt.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Deutsche Bank-Aktie sowohl auf kurzfristiger (7 Tage) als auch auf etwas längerfristiger (25 Tage) Basis als überverkauft eingestuft wird, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine positive Einschätzung der Deutsche Bank-Aktie auf Basis der verschiedenen Analysen.

