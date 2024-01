Deutsche Bank Aktie: Was ist denn hier los?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Die Aktie der Deutschen Bank verliert heute rund 4% an Wert und ist damit Schlusslicht im Dax. Dabei können sich Deutsche Bank Aktionäre in der Sechs-Monats-Betrachtung über einen Kursgewinn von rund 35% freuen. Was ist passiert? Deutsche Bank Aktie: Ausblick belastet Ein verhaltender Ausblick des Investmenthauses Kepler Cheuvreux auf die anstehende Berichtssaison hat die...