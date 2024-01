Deutsche Bank Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Derzeit wird die Aktie der Deutschen Bank als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 5 liegt. Das bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn der Deutschen Bank nur 5,24 Euro zahlt, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche 90 Prozent weniger ist. Insbesondere im Bereich "Kapitalmärkte" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 51, was dazu führt, dass der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Deutsche Bank derzeit +10,99 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt kurzfristig zu einer Einschätzung als "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung ebenfalls "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +22,17 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" bewertet.

Bei der Stimmung und dem Buzz in den sozialen Medien konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei der Deutschen Bank festgestellt werden. Daher wird die Aktie auf dieser Grundlage mit einem "Schlecht" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat hingegen keine wesentlichen Veränderungen gezeigt. Insgesamt erhält die Deutsche Bank daher auf dieser Stufe eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt die Rendite der Deutschen Bank mit 19,14 Prozent um mehr als 5 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur "Kapitalmärkte"-Branche, die eine mittlere Rendite von 7,96 Prozent verzeichnet, liegt die Deutsche Bank mit 11,17 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie mit einem "Gut"-Rating versehen.

