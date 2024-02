Deutsche Bank Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Die Deutsche Bank-Aktie wird derzeit einer technischen Analyse unterzogen, die verschiedene Aspekte wie den Relative Strength Index (RSI) und den Branchenvergleich des Aktienkurses umfasst. Der RSI zeigt an, dass die Deutsche Bank mit einem Wert von 14,46 als überverkauft gilt, was zu einer Einstufung von "Gut" führt. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 48, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung des RSI als "Gut".

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Deutsche Bank in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 19,14 Prozent erzielt hat, was einer Outperformance von +15,31 Prozent im Vergleich zur "Kapitalmärkte"-Branche bedeutet. Auch im "Finanzen"-Sektor war die Deutsche Bank mit einer Rendite von 13,97 Prozent überdurchschnittlich erfolgreich, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse bezieht auch trendfolgende Indikatoren wie den gleitenden Durchschnitt mit ein. Der 200-Tages-Durchschnitt der Deutsche Bank-Aktie liegt derzeit bei 10,59 Euro, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt beträgt 12,12 Euro, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Deutsche Bank auf Basis dieser trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei der Deutsche Bank festgestellt wurde. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" in dieser Kategorie führt.

