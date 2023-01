Deutsche Bank-Aktie: US-Zinssätze müssen noch eine Zeitlang oben bleiben!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Im vergangenen Jahr hat die Fed den US-Leitzins relativ schnell von 0 Richtung 4,50% angehoben. Steigende Zinsen sind in der Regel Gift für die Aktienmärkte. Zum Oktober 2022 hat der Markt dann auch ein mehrmonatiges Tief ausgebildet. Im Zuge der Jahresend-Rally konnten sich allerdings diverse Aktien wieder deutlich erholen. So auch die Deutsche Bank Aktie. Diese schaffte es tatsächlich in den harten Widerstandsbereich von etwa 12,00 bis 12,50 EUR anzuziehen.

Gemischte Einstufung der Analysehäuser!

Erst dieser Tage hat sich die Privatbank Berenberg zur Deutschen Bank-Aktie geäußert und die Einstufung auf “Hold” belassen. Den fairen Wert sieht Analyst Hugh Moorhead bei nun 11,00 EUR. Aktuell handelt die Aktie etwas darüber. Timo Dums, Analyst bei der DZ BANK, hebt den fairen Wert von 11,00 auf jetzt 14,00 EUR, die Einstufung wird auf “Kaufen” belassen. “In unseren Augen befindet sich die Deutsche Bank auf der Zielgeraden beim Erreichen der seit 2019 verfolgten Restrukturierung”, so Dums.

Die Trends sehen ausgezeichnet aus!

So fällt die Gesamtauswertung der Trendanalyse aus. Alles zusammen sind es 30 Kriterien davon sind 25 als bullisch anzusehen. Das sind ganze 83.33 %. Der Status ist hier auf „Sehr Bullisch“ zu setzen. Aus dieser Sicht heraus ist es angebracht, einen Einstieg in die Deutsche Bank-Aktie zu suchen und zu kaufen, bzw. investiert zu bleiben. Es wird jetzt wichtig sein, den angesprochenen Widerstandsbereich aufzubrechen, um die Aufwärtsbewegung zu erhalten.

Deutsche Bank kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Deutsche Bank jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Deutsche Bank-Analyse.

Deutsche Bank: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...