Deutsche Bank-Aktie: Spannung für die Aktionäre am Horizont!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

in den letzten Tagen haben die Aktionäre der Deutschen Bank Anlass zur Freude gehabt. Die Aktie hat in einem 4-Wochen-Zeitraum beachtliche +13% zugelegt. Morgen steht die Veröffentlichung der Quartalszahlen für das zweite Quartal 2023 an und es bleibt abzuwarten, ob diese Entwicklung eine potenzielle Kursrücksetzung mit sich bringen könnte. Denn eins ist sicher: Beeindruckend werden diese Zahlen wahrscheinlich nicht sein.

Erwarteter Rückgang des Gewinns

Verglichen mit dem Vorjahr ist ein Rückgang des Gewinns zu erwarten. Im Vergleich zum Nettogewinn von 1,5 Milliarden Euro im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres prognostizieren die meisten Analysten für 2023 lediglich einen Wert von rund 1,3 Milliarden Euro vor Steuern. Sollte dieser Betrag unterschritten werden, kann durchaus...