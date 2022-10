Deutsche Bank-Aktie: So langsam wird es ernst!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Die Aktie der Deutschen Bank gehörte am Montag mit Kursaufschlägen von fast zwei Prozent zu den besten Performern im deutschen Leitindex. Am Dienstag schwang das Kurspendel aber schon wieder nach unten aus. In einem schwachen Gesamtmarkt gab die Aktie 2,34 Prozent nach. Damit rücken die Tiefpunkte von Anfang Oktober bei 7,249 Euro wieder in greifbare Nähe. In den USA steht… Hier weiterlesen