Deutsche Bank Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Der Aktienkurs der Deutschen Bank hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 19,14 Prozent erzielt, was mehr als 7 Prozent über dem Durchschnitt des Finanzsektors liegt. Auch im Vergleich zur "Kapitalmärkte"-Branche hat die Deutsche Bank mit einer Rendite von 12,17 Prozent eine deutlich bessere Performance gezeigt.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird deutlich, dass die Deutsche Bank aktuell überkauft ist, was darauf hindeutet, dass kurzfristig Kursrücksetzer möglich sind. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und wird daher als "neutral" eingestuft.

Die technische Analyse ergibt, dass der aktuelle Kurs der Deutschen Bank mit 11,91 EUR ein gutes Signal von +15,41 Prozent Abstand vom 200-Tage-Durchschnittskurs (GD200) zeigt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen bewertet, steht bei 11,69 EUR und führt zu einem "neutralen" Signal.

Die Anlegerstimmung zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders positiv über die Deutsche Bank diskutiert wurde. Allerdings ist in den letzten ein bis zwei Tagen vermehrt negative Stimmung aufgekommen, was zu einer "neutralen" Einschätzung führt, obwohl insgesamt eine positive Stimmung unter den Anlegern herrschte.

Insgesamt wird die Deutsche Bank-Aktie auf Basis dieser Analysen als "gut" bewertet, da sowohl die Performance im Vergleich zu anderen Unternehmen als auch die technische Analyse und das Anleger-Sentiment positive Signale zeigen.

