Deutsche Bank Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu bestimmen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer erwartet werden, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Wenn wir den RSI für die Deutsche Bank auf 7- und 25-Tage-Basis betrachten, zeigt sich, dass der RSI7 aktuell bei 30,71 Punkten liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Deutsche Bank weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen eine Überverkauft-Situation für die Deutsche Bank an, was zu einem "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte festgestellt werden, dass die Aktivität für die Deutsche Bank in letzter Zeit unterdurchschnittlich war. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung hinsichtlich der Diskussionsintensität. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls gering, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher für die Deutsche Bank in diesem Punkt die Einstufung "Schlecht".

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über die Deutsche Bank überwiegend negativ diskutiert. Dies führte zu einer "Schlecht"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer. Automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite für die Deutsche Bank beträgt derzeit 3,32 Prozent, was über dem Mittelwert von 1,3 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Deutsche Bank eine "Gut"-Bewertung von unseren Analysten.

