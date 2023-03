Deutsche Bank Aktie: Noch keine Entspannung in Sicht?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Die Deutsche Bank-Aktie hat zuletzt enttäuschende Kursentwicklungen gezeigt, wobei die Bären den Aktienwert in Richtung einer starken Unterstützung bei etwa 8,50 € drängten. Trotzdem gibt es auch positive Nachrichten, wie die Entspannung der Furcht vor weiteren Bankenpleiten an den Aktienmärkten. Der Dax und der EuroStoxx50 konnten leicht zulegen, was laut Marktanalyst Christian Henke vom Handelshaus IG auf die Übernahme der kollabierten Silicon Valley Bank durch die US-Bank First Citizens Banchares zurückzuführen ist. Dennoch könnte das Thema Kreditklemme an den Finanzmärkten aktuell werden.

Europäische Banken und Turbulenzen

Angesichts der Sorgen um weitere Bankenpleiten haben Investoren die Aktien und Anleihen einiger bekannter europäischer Banken, darunter die Deutsche Bank, ins Visier genommen. Die Schwierigkeiten...