Deutsche Bank Aktie: Na dann ...

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Finanztrends Video zu Deutsche Bank



mehr >

Die Aktie der Deutschen Bank konnte gestern um 2,5% gewinnen und damit über der Kursmarke von 9 Euro schließen. Heute geht es aber wieder in den Keller für deutschlands größte Bank (aktuell: -1,5% auf 8,90 Euro). Was macht die Deutsche Bank Aktie langfristig? Im Fokus: Deutsche Bank Aktie In der Zehn-Jahres-Betrachtung weist die Aktie von Deutsche Bank einen Kursverlust von...