Deutsche Bank Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Der Aktienkurs der Deutschen Bank verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 19,14 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche stieg der Durchschnitt um 6,01 Prozent, was bedeutet, dass die Deutsche Bank eine Outperformance von +13,12 Prozent erzielte. Der "Finanzen"-Sektor wies im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 7,29 Prozent auf, und die Deutsche Bank übertraf diesen Durchschnittswert um 11,84 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhielt die Deutsche Bank ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Die Deutsche Bank weist mit einem Wert von 5,24 ein deutlich günstigeres KGV auf als der Branchendurchschnitt von 56,78 in der "Kapitalmärkte"-Branche. Dies führt zu einer Unterbewertung von 91 Prozent, weshalb der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft wird.

Hinsichtlich der Dividende liegt die Deutsche Bank mit einer Ausschüttung von 2,95 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Kapitalmärkte (5,57 %) niedriger. Die Differenz von 2,62 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Neben den finanziellen Kennzahlen spielt auch das Sentiment und der Buzz im Internet eine Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Bei der Bewertung der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung zeigte die Deutsche Bank interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität wird als durchschnittlich eingestuft, was auf eine normale Aktivität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnete in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für die Deutsche Bank.

